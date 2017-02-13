Рейна: не могу проиграть «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»

Испанский голкипер «Наполи» Пепе Рейна поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», который пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 15 февраля.
«Я не могу проиграть этот матч. «Наполи» должен выйти на поле без каких-либо комплексов. Эта команда Сарри, которая быстра и квалифицированна, может добиться положительного результата в матче с любым соперником. Мы должны верить в себя и в победу. Нет причин чего-то бояться. Ведь если мы проиграем, то это произойдёт в матче с победителем Лиги чемпионов. Ничего страшного не случится. А вот если победим, то докажем всем свой феномен и навсегда изменим своё сознание. Ожидаю только лучшего от предстоящей встречи», — цитирует Рейну La Gazzetta dello Sport.
Рейна родился в Мадриде, но является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 1999 по 2002 год.