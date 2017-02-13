Рамос: не исключаю, что сменю номер в «Реале» с 4-го на 93-й

Защитник «Реала» Серхио Рамос не исключает того, что сменит 4-й номер в клубе на 93-й в честь своих забитых мячей в компенсированное время матчей. Ранее пойти на такой шаг капитана мадридской команды в шутку призывали испанские СМИ.
«Не могу выбрать главный гол в своей карьере, так как все они были так или иначе особенными. Однако, думаю, дорогого стоил мой забитый мяч на последних минутах в ворота «Атлетико» в финале Лиги чемпионов в 2014 году. Не планирую ли я сменить номер с 4-го на 93-й? Я этого не исключаю в будущем, хотя четвёртый номер всегда приносил мне удачу», — приводит слова Рамоса AS.