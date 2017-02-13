Касильяс хотел бы сыграть за «Порту» против «Реала» в финале Лиги чемпионов

Голкипер «Порту» Икер Касильяс сообщил, что хотел бы сыграть против своей бывшей команды мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями от противостояния с коллегой по амплуа из «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном в матчах 1/8 финала турнира.
«Хотел бы я в финале Лиги чемпионов увидеть противостояние «Реал» — «Порту»? Где мне поставить подпись под таким финалом?! Что касается того, жду ли я встречи с Буффоном в 1/8 финала турнира, то да, очень жду. Буффон является великим голкипером и прекрасным другом! А у «Ювентуса» очень сильная команда», — написал Касильяс в своём «твиттере», отвечая на вопросы подписчиков.