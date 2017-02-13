Агент: если фанаты «Райо Вальекано» извинятся перед Зозулей, ситуация изменится

Хосе Лоренсо, который представляет интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозули, сообщил, что ситуация вокруг перехода футболиста в «Райо Вальекано» может измениться, если фанаты клуба извинятся перед игроком.
Этой зимой «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».
«Ситуацию ещё можно исправить. Гарантом в этой истории должен выступить «Райо Вальекано», который должен провести беседу с фанатами и убедить принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения. Тогда, возможно, ситуация изменится.
Сейчас рассчитываем на то, что ФИФА позволит Зозуле перейти в другую команду в качестве исключения из правил, однако сделать это будет очень сложно», — приводит слова Лоренсо Marca.