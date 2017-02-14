Монтелла: горжусь, что тренирую этот «Милан»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ничейный исход матча 24-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1, причём «Милан» ушёл от поражения лишь на 85-й минуте.
«Этим матчем я доволен намного больше, чем другими, в которых мы также добивались ничьей. Горжусь, что тренирую эту команду. Парни демонстрируют невероятный командный дух. Я уже говорил, что мы часто играли намного лучше соперника в некоторых матчах, но не получали должного результата.
Матч с „Лацио“ получился очень сложным. У нас были проблемы, левый фланг играл неорганизованно, а полузащита действовала не так, как надо», — приводит слова Монтеллы Football Italia.