Хави рассказал, в чём преимущество «Барселоны» над остальными командами

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», отметил, что значение экс-наставника сине-гранатовых Йохана Круиффа в успехах каталонской команды переоценить невозможно. Хави считает, что именно благодаря деятельности голландского специалиста «Барселона» получила важное преимущество перед остальными командами.
«Как я уже неоднократно говорил, мы являемся учениками школы Круиффа. Он пришёл в «Барселону» 30-40 лет назад. И я думаю, что преимущество «Барселоны» перед остальными командами в её философии, идее игры. Футбол, который привил клубу Круифф, обсуждению не подлежит. Он принёс свои плоды в последние 20,15, 10 лет. Круифф – человек, оказавший наибольшее влияние на развитие мирового футбола и «Барселоны», — цитирует Хави La Liga.
Круифф возглавлял «Барселону» с 1988 по 1996 год. Стиль игры сине-гранатовых, основанный на контроле мяча, ассоциируется с именем именно этого специалиста, который скончался в марте 2016 года от ракового заболевания лёгких.
«Барселона» под руководством Круиффа, в частности, выиграла чемпионат Испании (сезон-1990/91, 1991/92, 1992/93 и 1993/94), Кубок чемпионов (сезон-1991/92), Кубок УЕФА (сезон-1988/89) и Кубок Испании (сезон-1989/90).