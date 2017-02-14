Начо: Зидан немного похож на меня и не меняется из-за проблем

Защитник мадридского «Реала» Начо адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану. Футболист отметил, что они с французским специалистом в чём-то схожи по характеру.
«Нам повезло: в прошлом сезоне команду возглавил Зидан, и мы выиграли Лигу чемпионов. Но предпосылкой этого стала большая работа. Зидан создал отличную атмосферу и добился соответствующей динамики. Тренер осуществляет достойную работу, что видно на поле. Зидан нравится мне как человек: он немного похож на меня и не меняется из-за проблем. Наш тренер очень близок к игрокам, что жизненно важно для команды», — приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.