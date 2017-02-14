Канунников начнёт матч с «Хэбэй Чайна Форчун» с первых минут

Тренерский штаб «Рубина» определился с футболистами, которые в контрольном матче с «Хэбэй Чайна Форчун» выйдут на поле с первых минут. В отличие от вчерашнего матча со «Спартаком» (4:2), место в воротах займёт Юрий Нестеренко, а в атаке появится Максим Канунников.
«Рубин»: Нестеренко; Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Кузьмин; Ткачук, Сонг, Цакташ, Рочина; Лестьенн, Канунников.
Матч «Рубин» — «Хэбэй Чайна Форчун», который состоится 14 февраля, начнётся в 12:30 мск. Эта игра станет последней для казанцев в рамках испанского сбора.