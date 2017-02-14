Д. Комбаров: не читаю всех этих экспертов

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым прокомментировал слова экс-наставника «СКА-Хабаровска» Александра Григоряна. Специалист, ныне возглавляющий «Анжи», сказал, что строил атаку в матче 1/16 финала Кубка России с красно-белыми (1:0) через фланг Комбарова, потому что тот систематически теряется в обороне.
«Да я много от кого это слышал. Но отвечу так: комфортно себя чувствую в обороне. Да и вообще не читаю всех этих экспертов. Пишут они, пишут, а ты смотришь иногда и думаешь – что это вообще за бред?», — сказал Комбаров.
Полную версию интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.