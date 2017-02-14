Шустер считает Левандовского жертвой Анчелотти после ухода Гвардиолы

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер проанализировал игру нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Шустер считает, что под руководством экс-наставника команды Хосепа Гвардиолы нападающему сборной Польши приходилось намного легче, чем с нынешним рулевым немецкого гранда Карло Анчелотти.
«Левандовски, например, является жертвой Анчелотти. Когда «Баварию» возглавлял Гвардиола, команда создавала для него отличные шансы для взятия ворот соперников. Сейчас же Левандовскому приходится совершать чудеса, чтобы забить гол», — приводит слова Шустера Bild.
По итогам предыдущего сезона Левандовски в чемпионате Германии забил 30 голов и стал лучшим бомбардиром. После 20-го тура текущего сезона на счету игрока 15 мячей.