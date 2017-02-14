«Рубин» обыграл «Хэбэй Чайна Форчун», Ткачук оформил дубль

«Рубин» добился очередной победы в рамках испанского сбора. Накануне казанцы обыграли московский «Спартак» (4:2), а сегодня одолели «Хэбэй Чайна Форчун» — 3:1.
Одним из героев встречи стал Денис Ткачук, который оформил дубль. На перерыв команды ушли, голами не порадовав. Развязка наступила во втором тайме.
На 50-й минуте Ткачук открыл счёт, а спустя 16 минут он же удвоил преимущество «Рубина» — 2:0. На 71-й минуте Лавесси отыграл один мяч, но уйти от поражения «Хэбэй Чайна Форчун» не смог. Более того, на 88-й минуте казанцы усилиями Динияра Билялетдинова забили третий мяч – 3:1.
Этот матч стал для «Рубина» последним на сборе в Испании.
Рубин — Хэбэй Чайна Форчун 3:1 (0:0)
Голы: Ткачук, 50 (1:0); Ткачук, 66 (2:0); Лавесси, 71 (2:1); Д. Билялетдинов, 88 (3:1).