Англичане во главе с Оливером рассудят «Андерлехт» и «Зенит»

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом». Матч состоится 16 февраля в Брюсселе. Ответный поединок пройдёт в Санкт-Петербурге 23 февраля.
Стартовый свисток даст англичанин Майкл Оливер. Помогать британцу будут лайнсмены — Джейк Коллин и Саймон Беннетт. Дополнительные рефери – Андре Марринер, Роберт Мэдли. Чётвёртый арбитр – Иан Хассин. Все судьи представляют Англию.
Матч «Андерлехт» — «Зенит» начнётся в 23:05 мск.