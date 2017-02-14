Бубнов: Аршавин может составить конкуренцию в составе сборной России

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов выразил мнение, что нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин может составить конкуренцию в сборной России и выступить с командой на домашнем Кубке конфедераций в 2017 году.
«Насколько мне известно, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не смотрит в паспорт игрока. Тренерский штаб сборной должен отслеживать всех потенциальных игроков команды, в том числе и Аршавина. Не важно, что он играет в чемпионате Казахстана. Здесь главное то, что футболист играет и в силах показывать уровень игры для национальной команды. Аршавин может составить конкуренцию в сборной России. Для него крайне важно, чтобы он сам смог быть функционально готовым, дабы проявлять все свои лучшие качества на максимальном уровне. Поэтому у Аршавина есть шанс сыграть на Кубке конфедераций. Всё будет зависеть от него», — цитирует Бубнова «Спорт FM».
В минувшем сезоне чемпионата Казахстана 35-летний форвард провёл 28 матчей за «Кайрат» и забил восемь голов.