Дембеле: я не знаю, почему «Ливерпуль» хотел победить сильнее, чем «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Дембеле поделился впечатлениями от поражения в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Они играли гораздо более агрессивно, чем мы, и начали матч намного лучше. Они просто хотели победить больше, чем мы. Я не знаю, почему так получилось.
Мне трудно объяснить, почему команда так плохо играла в дебюте. Может, мы были слишком самоуверенны, может, не до конца настроились на игру. Все видели, что „Ливерпуль“ выигрывал почти каждое единоборство», — цитирует Дембеле сайт «шпор».