Представитель Миранчука: Антон согласовал контракт с «Локомотивом»

Представитель футболиста «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о ходе переговоров о продлении игроком контракта с московским клубом.
«На данный момент Антон Миранчук все условия клуба принял. Новый контракт, рассчитанный до середины 2019 года, согласован, но ещё не подписан. Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшее время», – сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В начале февраля Шпинёв сообщил, что Антон был готов продлить контракт, но «Локомотив» изменил условия, однако позже после разговора с президентом клуба Ильёй Геркусом заявил, что не исключено, что игрок в ближайшее время всё же подпишет новое соглашение.