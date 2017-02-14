Пике, Суарес и Месси высмеяли усы Неймара перед матчем с «ПСЖ»

Партнёры нападающего «Барселоны» Неймара на одном из предматчевых занятий команды в преддверии первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» высмеяли усы бразильца, которые он отрастил недавно.
Защитник Херард Пике, а также форварды Луис Суарес и Лионель Месси во время занятия активно шутили над Неймаром, дразня одноклубника за новый имидж. Посмотреть видео, на котором партнёры Неймара высмеивают его усы, можно здесь.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Барселона». Начало встречи — в 22:45 мск.
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