Дренте: мои амбиции в музыке слишком велики, чтобы совмещать это с футболом

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте, который также успел поиграть за владикавказскую «Аланию», рассказал о причинах решения завершить игровую карьеру в 29 лет. О своём решении экс-футболист сообщил на прошлой неделе.
«Мои амбиции в музыке слишком велики, чтобы совмещать это с футболом. Рад, что принял решение о завершении игровой карьеры. С уверенностью смотрю на годы, которые я провёл в футболе. Были хорошие времена, были и плохие, но мне не на что жаловаться», — цитирует Дренте Rijnmond.
Ранее стало известно, что Дренте решил заняться музыкой. Голландец записал первую песню в стиле рэп. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces. Последним клубом Дренте был «Бани Яс» из ОАЭ, который игрок покинул летом прошлого года.