Болт: в футболе я хочу достичь уровня Руни

Ямайский восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт, который болеет за «Манчестер Юнайтед», сообщил, что надеется играть на уровне форварда манкунианцев Уэйна Руни.
«Я многое хочу сделать, но понятия не имею, куда иду и что буду делать дальше. Сейчас хочу просто отдохнуть. Я всегда хотел попробовать себя в футболе — посмотрим, что из этого выйдет.
Хочу попробовать себя на любом уровне и увидеть, могу ли я приносить какую-то пользу, потому что я всё время играю в футбол с друзьями и думаю, что у меня здорово получается. Я не хочу сказать, что собираюсь стать лучшим футболистом в мире. Нет, просто хочу попробовать достичь хорошего уровня. Как у Уэйна Руни, например», — цитирует 30-летнего спортсмена Laureus.