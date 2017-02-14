Ферман: стадион в Салониках будет кипеть в матче с «Шальке»

Вратарь «Шальке» Ральф Ферман поделился ожиданиями от предстоящих матчей с ПАОК (16 и 22 февраля) в 1/16 финала Лиги Европы.
«Против „Баварии“, „Зандхаузена“ и „Герты“ мы играли с большим удовольствием. Мы играли на кураже. Поэтому в данный момент очень приятно быть частью команды. Наша цель — улучшать свою игру и продолжить серию. Каждый хороший матч придает уверенности в силах. Но мы не впадаем в эйфорию. Нужно в каждом матче усердно работать с первой и до последней минуты.
Мы уверенно вышли из группы, и сейчас нам предстоят матчи плей-офф. Я ожидаю, что предстоящий матч будет очень жарким, стадион в Салониках будет кипеть. Мы к этому готовы. У нас есть опыт игр в дерби с похожей атмосферой. Наша цель — выход в 1/8. Я в предвкушении матча», — цитирует Фермана сайт «Шальке».