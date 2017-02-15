Ди Мария стал шестым игроком, оформившим дубль в Лиге чемпионов в день рождения

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, которому 14 февраля исполнилось 29 лет, оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» и был заменён на 61-й минуте
На 18-й минуте Ди Мария нанёс отличный по точности и силе удар со штрафного и открыл счёт. На исходе часа игры аргентинец ушёл из-под опеки Хорди Альбы и из-за пределов штрафной классно пробил в левую девятку ворот «Барселоны».
Ди Мария стал шестым игроком, оформившим дубль в ЛЧ в день рождения. Ранее это сделали Георгий Деметрадзе («Динамо» Киев), Уле-Гуннар Сульшер («МЮ»), Дадо Пршо («Монако», покер), Жулио Баптиста («Рома») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Барселона». На данный момент счёт 4:0.
Посмотреть голы можно здесь и здесь.