Вайгль: «Боруссия» должна была побеждать «Бенфику» со счётом 2:0 или 3:1

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль прокомментировал поражение от «Бенфики» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Мы могли и должны были добиться лучшего результата в этом матче. Мы показали хороший футбол, создали много моментов. Мы должны были побеждать со счётом 2:0 или 3:1. Поражение 0:1 — не лучший результат для двухматчевого противостояния, но ответную игру мы будем проводить на нашем стадионе, так что всё ещё возможно.
Это обидное поражение. Я был полностью убеждён в том, что мы забьём хотя бы один гол, мы заслужили его», — приводит слова Вайгля официальный сайт УЕФА.