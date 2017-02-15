«Бавария» не ведёт переговоров со спортивным директором «Боруссии» М

Руководство мюнхенской «Баварии» не ведёт переговоров со спортивным директором мёнхенгладбахской «Боруссии» Максом Эберлем. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«Относительно этого я могу сказать лишь одно: никто из «Баварии» не контактировал с Эберлем на эту тему. «Бавария» будет вести себя по отношению к «Боруссии» серьёзно и корректно. Вопрос о спортивном директоре мы будем обсуждать в нашем клубе спокойно и без спешки. Речь идёт о том, чтобы найти человека для этой работы, а не работу для человека», — приводит слова Румменигге tz.
Ранее сообщалось, что «Бавария» изначально предложила пост спортивного директора завершающему карьеру капитану команды Филиппу Ламу, однако он предложение не принял.