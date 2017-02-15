Тарханов: «Урал» в матче с «Енисеем» хотел показать более остроатакующую игру

«Мы столкнулись с хорошо организованной командой в обороне. Они хорошо выполнили свою работу, отходили назад, расчёт был на контратаку, так как впереди у соперника были два быстрых нападающих, что создавало нам проблемы. В целом же мы владели территорией, инициативой, контролировали мяч. Но, чтобы вскрыть такую оборону, нужно и давление, и индивидуальные качества проявлять.
Во втором тайме стало лучше, имели моменты, чтобы забить, но не сумели преодолеть насыщенную оборону. Они грамотно играли, ну и, естественно, это уже мужики, а у нас возраст немного юношеский. Но по самоотдаче, движению, по контролю мяча есть удовлетворение. Но не удовлетворён поражением, хотели выиграть, показать более остроатакующую игру с созданием моментов. Пропустили лёгкие голы», — сказал Тарханов в беседе с пресс-службой клуба.