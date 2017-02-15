«Кайрат» на сборах в Турции сыграет с «Динамо М» и ещё двумя российскими клубами

Определились все соперники «Кайрата» на третьем учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Все соперники будут представлять Россию.
В первом матче, который состоится 17 февраля, алма-атинский клуб сразится с московским «Динамо». В следующей игре, которая пройдёт 20 февраля, «Кайрату» будет противостоять «Анжи». Ну а в последнем поединке, который возьмёт свой старт 23 февраля, команде Кахабера Цхададзе предстоит проэкзаменовать «Крылья Советов».
Третий, заключительный сбор «Кайрата» продлится до 24 февраля. Затем команда отправится в Алма-Ату, где продолжит подготовку к новому сезону.