Рохо сыграет с «Сент-Этьеном», Кэррик и Руни пропустят матч

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо сможет принять участие в предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном». Об этом сообщил сегодня главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
В то же время, как сообщает официальный «твиттер» английской команды, встречу пропустят Майкл Кэррик и Уэйн Руни. Также не поможет своему клубу защитник Фил Джонс, который по-прежнему не восстановился после повреждения.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сент-Этьеном» состоится 16 февраля, начало — в 23:05 мск.