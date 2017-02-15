Джеррард сыграет за «Ливерпуль» на «Энфилде» в благотворительном матче

25 марта на стадионе «Энфилд» состоится благотворительный матч между командами легенд «Ливерпуля» и «Реала».
Как сообщается на официальном сайте красных, за «Ливерпуль» в этой встрече сыграет бывший капитан команды Стивен Джеррард. 36-летний Джеррард в ноябре прошлого года объявил о завершении карьеры, а в январе вернулся в клуб в качестве тренера академии.
«Это настоящая честь – выйти на поле с таком великолепной командой легенд и в то же время собрать деньги для благотворительного фонда клуба», — заявил Джеррард.
Помимо Джеррарда за команду легенд «Ливерпуля» сыграют такие футболисты, как Иан Раш, Робби Фаулер, Гари Макаллистер, Ежи Дудек, Владимир Шмицер и Джейми Каррагер.