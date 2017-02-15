Защитники Аппиа и Мбоджи не помогут «Андерлехту» в первом матче с «Зенитом»

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер сообщил, что защитники команды Деннис Аппиа и Кара Мбоджи из-за травм не сыграют в первом матче против «Зенита» в 1/16 финала Лига Европы.
«В составе будут изменения, но я пока не могу сказать, кто выйдет с первых минут. У нас есть несколько игроков, которые могут провести хороший матч, я доверяю им. Мбоджи и Аппиа травмированы и не сыграют, но будут готовы к матчу чемпионата в воскресенье», — цитирует Вайлера RTBF.
«Андерлехт» сыграет с «Зенитом» первый матч 16 февраля, а ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 23 февраля.