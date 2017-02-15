Нойштедтер: хочу показать Черчесову, что могу выступать на достойном уровне

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер заявил, что в предстоящем завтра первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» хочет зарекомендовать себя в глазах главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а также выделил в составе «быков» нападающего Фёдора Смолова.
«Завтра я хочу показать и доказать как тренеру сборной, так и другим тренерам в России, что я могу выступать на достойном уровне. С Черчесовым мы разговаривали перед Новым годом. На последние сборы он меня не вызывал, и завтра у меня хороший шанс показать, на что я способен.
Краснодар рассмотреть не успели, но стадион по-моему один из лучших в мире. Из игроков клуба могу выделить Смолова, который сумел восстановиться после травмы и начать забивать», — передаёт слова защитника турецкого клуба корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.