Дисквалификация ван Перси за неспортивное поведение сокращена с 3 до 2 матчей

Дисквалификация нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси за его поведение в игре 1/8 финала Кубка Турции с «Бешикташем» (1:0) после апелляции сокращена с трёх до двух матчей, информирует ESPN FC.
Голландец, ставший автором единственного гола в матче с «Бешикташем», показал язык фанатам соперника и провоцировал игроков соперника Душко Тошича и Огузхана Озьякупа. После игры супруга Тошича Елена Карлеуша оскорбила ван Перси, опубликовав в «Твиттере» следующее сообщение: «Ван Перси — выродок. Сломай себе ногу, тупица!»