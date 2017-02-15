Гол Чалова пяткой на 90-й минуте принёс ЦСКА волевую победу над «Картахеной»

ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании встречался с местной командой «Картахена» и одержал волевую победу со счётом 2:1.
На 18-й минуте Артуро открыл счёт. Этот мяч стал первым пропущенным для ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко. Отыграться красно-синие сумели на 69-й минуте благодаря точному удару Алана Дзагоева. Победный мяч «армейцы» забили на 90-й минуте — автором гола стал Фёдор Чалов, который забил пяткой.
«Картахена» выступает в Сегунде Б (третьей по значимости футбольной лиге Испании) и после 25 туров располагается на второй строчке.