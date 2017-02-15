Полузащитник сборной Болгарии Александров стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником сборной Болгарии Михаилом Александровым, предыдущим клубом которого была польская «Легия». Контракт с 27-летним игроком подписан по схеме «1,5+1».
Александров начинал карьеру в футбольной академии софийского ЦСКА, откуда в 19 лет перешёл в дортмундскую «Боруссию». В 2011 году, транзитом через болгарский клуб «Академик», состоялся трансфер в «Лудогорец». За четыре сезона Александров выиграл четыре чемпионских титула и стал двукратным обладателем Кубка Болгарии. С варшавской «Легией» Станислава Черчесова хавбек в сезоне 2015/16 оформил дубль, выиграв Кубок и чемпионат Польши. На счету новичка «Арсенала» 18 матчей и три забитых мяча в сборной Болгарии.