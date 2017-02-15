Батов подписал с «Анжи» контракт до 2019 года

Полузащитник Максим Батов заключил контракт с «Анжи» до конца сезона-2018/2019, сообщает официальный сайт махачкалинской команды.
Последним клубом 24-летнего футболиста был «Рубин». В первом круге нынешнего сезона Батов выступал в аренде в «Оренбурге», но принял участие лишь в пяти матчах и результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что зарплата хавбека в «Анжи» составит 18 млн рублей в год.
«Я рад оказаться в такой именитой команде, за которую выступали Самуэль Это'О и Роберто Карлос. Это новый вызов как для меня, так и для команды, которая сейчас строится. Для меня это шаг вперёд, как в мастерстве, так и в классе, и я приложу все усилия, чтобы «Анжи» достойно выступил во второй части сезона», — сказал Батов после подписания контракта.