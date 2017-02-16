«Барселона» нацелилась на Бельерина, Киммиха и Алабу

«Барселона» заинтересована в услугах защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес присутствовал на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «канонирами» и мюнхенской «Баварией» (1:5), чтобы увидеть Бельерина в деле.
Однако поездка Фернандеса была обусловлена не только интересом к Бельерину. Сине-гранатовых интересуют и такие футболисты, как защитник «Баварии» Давид Алаба и полузащитник Джошуа Киммих.