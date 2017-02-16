Жером Боатенг хочет стать капитаном «Баварии»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг знает, кто мог бы достойно исполнять роль капитана команды, когда нынешний капитан мюнхенцев Филипп Лам повесит бутсы на гвоздь. Боатенг назвал самого себя.
«Если бы меня спросили, соглашусь ли я стать капитаном «Баварии», то я бы не отказался. Однако этот вопрос не следует обсуждать до конца сезона из уважения к Ламу. А летом можно будет вернуться к этой теме», — приводит слова Боатенга ZDF.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб и руководство немецкого гранда склоняются к тому, чтобы доверить капитанскую повязку голкиперу Мануэлю Нойеру, который является первым заместителем Лама.