Булыкин: учитывая, сколько потратил «Зенит», ему в любом турнире надо побеждать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, от какого из российских клубов он ждёт максимального результата в Лиге Европы.
«Я жду максимального результата от «Зенита» и «Краснодара». За «Зенит» переживаю меньше, а насчёт «Краснодара» есть небольшие сомнения. Тяжёлая у них пара, будем надеяться, всё сложится.
До какой стадии может дойти «Краснодар»? Во-первых, всё зависит от того, как игроки будут настраиваться на игры, во-вторых, как выйдут после зимней паузы. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» прошёл как можно дальше, в частности в ближайшей игре против «Фенербахче», что будет тяжеловато сделать. Я бы поставил на максимально возможное, а как получится — всё зависит от них.
Что касается «Зенита», то ему в любом турнире надо побеждать, сколько потрачено денег — он должен что-то показывать в Европе, не только же на российской арене выступать. Поэтому жду от него побед, хороших результатов, будем надеяться, не возникнет проблем в ближайших играх. «Зенит» вполне может дойти до финала. Опять-таки, всё будет зависеть от питерцев, у них хорошие шансы: и футболисты хорошие, и команда опытная, поэтому есть все задатки хорошего результата в этом розыгрыше Лиги Европы.
На «Ростов» также рассчитываю, первый раунд он должен пройти, но дальше могут возникнуть проблемы. Хотя опять же, всё зависит от того, как клубы выйдут после зимней паузы: может, «Ростов» выйдет настолько сильным, что сможет дойти до финала? Гений Бердыева может проявиться где угодно, и мы знаем, какой он специалист и каких успехов добивался с клубами, будем надеяться, что «Ростову» это поможет», — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Таировым.