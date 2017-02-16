Дзагоев: «Картахена» — типичные испанцы. Много кричат, много падают

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу «армейцев» над «Картахеной» (2:1) в товарищеском матче, который состоялся в Испании.
«Имеют ли значение результаты товарищеских матчей? Для хорошего настроения победа не помешает. Полагаю, выиграли по делу, создали много моментов, как и в предыдущих матчах. В первом тайме все отскоки доставались соперникам, во втором мы ещё больше прессинговали, преимущество стало очень солидным. «Картахена» — неплохая команда, умеет играть. Типичные испанцы, много кричат, много падают. Ну и судьи сегодня были им под стать.
Рад отличиться, тем более довольно давно не забивал. Надеюсь, дальше всё будет ещё лучше, хочется верить, травмы остались позади. Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона. По моим ощущениям, сейчас мы уже выглядим свежее, чем на предыдущих сборах, но до нашего оптимального состояния ещё надо добирать. Время есть, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении», — цитирует Дзагоева Bobsoccer.