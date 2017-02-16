Нигматуллин: шансы «Краснодара» против «Фенербахче» — 45 на 55

Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы российских клубов на стадии 1/16 финала Лиги Европы. «Зениту» будет противостоять «Андерлехт», «Ростов» сыграет со «Спартой», а «Краснодар» — против «Фенербахче».
«Наверное, у «Зенита» особенно предпочтительные шансы на прохождение дальше. «Андерлехт» – крепкая европейская команда, но чемпионат Бельгии не слишком сильный, помню, ещё с «Локомотивом» их с крупным счётом обыгрывали. Поэтому по классу «Зенит» выше, по силам пройти. Не знаю, во что надо играть, чтобы считать Лигу Европы второстепенным соревнованием. Выиграть этот турнир – это престижно, думаю, другой задачи у «Зенита» и нет.
Если вверху будут все три российские команды, будет вообще замечательно, есть шансы, как и у любой другой команды. У «Ростова» примерно равный соперник. «Спарта» на сборах разобралась с «Зенитом», крепкая команда, будет непросто, но шансы равные, 50 на 50. «Фенербахче» — сильная команда. Шансы «Краснодара» всё же 45 против 55, отдал бы приоритет туркам. Все пары примерно равные.
Если бы мне сказали, что российский клуб выиграл Лигу Европы, я бы в первую очередь подумал о «Зените». «Ростов» с Бердыевым, конечно, силён, и «Баварию» обыгрывал, и второй, о ком бы я подумал, это «Ростов», — сказал Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Таировым.