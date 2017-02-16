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Дракслер: я всё тот же Юлиан

16 февраля 2017, четверг. 18:42. Футбол
Полузащитник Юлиан Дракслер, который в январе за € 40 млн перешёл из «Вольфсбурга» в «ПСЖ», отметил, что не чувствует себя суперзвездой. 23-летний немец на днях показал отличную игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Барселоной» (4:0), забив один гол.

«Я всё тот же Юлиан. Работаю и живу в очень крупном городе, играю за клуб мирового уровня, но мои ноги твёрдо стоят на земле. Разгром „Барселоны“ не стал поводом для бурных празднований. Мы посидели за столом с семьёй и друзьями», — приводит слова Дракслера Bild.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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ПСЖ Юлиан Дракслер
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