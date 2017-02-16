«Терек» в товарищеском матче проиграл «Удинезе»

«Терек» проиграл «Удинезе» в товарищеском матче. Встреча прошла в Удине (Италия) на стадионе «Фриули» и закончилась со счётом 4:2.
В составе хозяев поля голами отличились Эммануэль Агьеманг-Баду, Фелипе Эвандро, Стипе Перица и Якуб Янкто. За грозненскую команду мячи на свой счёт записали Заурбек Плиев и Габриэль Торже, который в прошлом выступал за «Удинезе».
После 17 туров «Терек» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Удинезе» занимает 12-е место в Серии А после 24 матчей.