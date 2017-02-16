Агент: у Кверквелии в «Рубине» уже всё нормально, c «Тереком» не контактировали

Реваз Челебадзе, агент защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком прокомментировал информацию, согласно которой грузинский футболист может продолжить карьеру в «Тереке», а также высказался по поводу будущего своего клиента в казанском клубе.
«Видел эту информацию, однако не могу её подтвердить, так как на эту тему вообще ни с кем не общался. С «Тереком» не контактировали, с самим Соломоном также это не обсуждали. Недавно общались с Кверквелией, он говорит, что у него в «Рубине» уже всё нормально, что его наигрывают под основной состав и в целом он доволен отношением клуба к нему. Остальное зависит от самого парня. Я так понял, что, скорее всего, он будет играть в «Рубине». Если нет, то они не оставят нам иного выбора, кроме того, как покинуть клуб.
Конечно, непонятно, что происходило в прошлом году! Парню нервы попортили, не ставили играть. Хотя моё мнение таково, что на данный момент он является одним из лучших центральных защитников в России. Если «Рубин» будет продолжать в таком духе, то сделает плохо и себе, и испортит будущее Кверквелии», — сказал Челебадзе.