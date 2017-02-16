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Билич: хочу, чтобы в «Вест Хэме» играли Месси и Модрич

16 февраля 2017, четверг. 22:10. Футбол
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич на встрече с детьми ответил на вопрос о том, кого из игроков он мечтает видеть в своей команде. Он назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и полузащитника «Реала» Луку Модрича.

«Хотел бы видеть в рядах „Вест Хэма“ Месси. Но есть один игрок, которого я бы, возможно, приобрёл до Лионеля, — это Модрич. В том числе потому, что Лука — хорват», — приводит слова Билича пресс-служба «Вест Хэма».

В текущем сезоне Примеры Месси провёл 19 матчей, отметившись 17 голами и 5 результативными передачами, а в активе Модрича 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 12 играх.
Источник: Официальный сайт ФК "Вест Хэм" Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед ФК Барселона ФК Реал Мадрид Лионель Месси Лука Модрич Славен Билич Трансферы
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16 февраля 2017, четверг
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