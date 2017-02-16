Крицюк: ожидал от «Фенербахче» более сильной игры

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал победу над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«У моих ворот не было каких-то суперопасных моментов. В первом тайме мы хорошо играли и владели преимуществом, как и в остальной игре. Но во втором тайме „Фенербахче“ надо было отыгрываться, и в каких-то эпизодах мы отдавали инициативу. Однако наши парни — молодцы. А вот у „Фенербахче“ день не задался сегодня.
Я ожидал от „Фенербахче“ более сильной игры. Если смотреть на элементарные ошибки, то у них что-то не пошло. На фоне этой игры „Краснодар“ сыграл очень уверенно и хорошо. Посмотрим, как мы будем смотреться, когда нам будут оказывать лучшее сопротивление.
Знаете, один гол в наши ворота, и уже счёт в противостоянии будет равным. Лучше было бы забить второй мяч, ведь были шансы. В следующей игре надо будет надёжнее сыграть сзади и постараться забить, чтобы до конца матча не было напряжения. Любой гол — и всё придётся начинать заново», — цитирует Крицюка Rusfootball.