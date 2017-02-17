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Луческу: Иванович не адаптировался, а Кокорин и Шатов должны задать себе вопросы

17 февраля 2017, пятница. 02:07. Футбол
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о выступлении новичков команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (0:2) и отметил, что в ответной встрече сине-бело-голубые покажут совсем другой футбол.

«Эрнани сегодня вообще дебютировал в Европе и, наверное, был лучшим на поле: хорошо закрывал зоны, пытался быстро играть и нанёс несколько хороших ударов. Что касается Ивановича, то он, к сожалению, скорее всего, не адаптировался к полю. Было видно его большое желание играть, но, к сожалению, пока он не адаптирован ни к нашей игре, ни к полю, которое было сегодня.

Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему ещё нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем. Он может играть только на двух позициях — Шатова и Жулиано. Сегодня вышел на первую. Отдельно стоит сказать, что должны себе задать вопрос о своей игре Кокорин и Шатов.

Счёт 2:0 — хороший результат для хозяев поля, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего, и в домашней игре все увидят другой «Зенит». Надеемся, качество поля будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона. Думаю, если бы мы забили в начале матча, ход игры изменился бы», — приводит слова Луческу пресс-служба «Зенита».
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт ФК Зенит Александр Кокорин Мигел Данни Мирча Луческу Олег Шатов Эрнани Азеведо Жуниор
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