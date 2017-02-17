Румменигге уверен, что Лама на позиции правого защитника может заменить Киммих

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге знает, кто мог бы заменить защитника Филиппа Лама по окончании текущего сезона. Румменигге назвал полузащитника немецкого гранда Джошуа Киммиха.
«В данный момент правым защитником сборной Германии является Киммих. Думаю, на чемпионате Европы он доказал, какими игровыми качествами обладает и на каких позициях может выступать. Конечно, Анчелотти решает, будет ли Киммих играть на правом фланге обороны или в полузащите. Однако в его лице у нас есть решение», — приводит слова Румменигге Bild.
Лам уже объявил, что повесит бутсы на гвоздь по окончании нынешнего сезона.