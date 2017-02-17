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Данни: «Зениту» пришлось тяжело после быстрого гола «Андерлехта»

17 февраля 2017, пятница. 07:59. Футбол
Полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал выездное поражение от «Андерлехта» (0:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди — неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

Смог ли Эрнани заменить Витселя? Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани — очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев», — цитирует Данни официальный сайт «Зенита».
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт ФК Зенит Аксель Витсель Мигел Данни Эрнани Азеведо Жуниор
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