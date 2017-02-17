Данни: «Зениту» пришлось тяжело после быстрого гола «Андерлехта»

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал выездное поражение от «Андерлехта» (0:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди — неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.
Смог ли Эрнани заменить Витселя? Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани — очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев», — цитирует Данни официальный сайт «Зенита».