Аленичев: если «Спартак» станет чемпионом, выпью бокал шампанского за победу

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову пожелал красно-белым победы в нынешнем сезоне РФПЛ. После 17 туров «Спартак» занимает первое место, на пять очков опережая «Зенит».
«Я желаю «Спартаку» победы. Если чемпионство случится, то выпью бокал шампанского за победу. Буду ли ждать медаль? Нет, конечно. Пусть получают те, кто выиграл турнир. Главное, чтобы всё получилось», — сказал Аленичев.
Полную версию интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.