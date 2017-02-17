Флорентино Перес хочет покинуть пост президента «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес думает о том, чтобы покинуть свой пост, сообщает AS.
Согласно информации источника, глава «Королевского клуба» пытается найти преемника, который продолжил бы его линию работы и уважал бы то, что оставит он после себя. Кроме того, преемник должен придерживаться правил клуба, необходимых для того, чтобы стать его президентом, и продолжить работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Флорентино Перес впервые встал у руля «сливочных» в 2000 году, выиграв президентские выборы у Лоренсо Санса. Его приход в «Реал» ознаменовался, в частности, приобретением у «Барселоны» полузащитника Луиша Фигу. Далее он провозгласил главную идеологию «Реала», названную «политикой Павонов и Зиданов». Но многие считают, что удавалось ему осуществлять лишь одну часть этой политики, связанную с приобретением «галактикос». Между тем воспитанникам клуба места в составе команды в основном не находилось. В феврале 2006 года он подал в отставку, но спустя три с половиной года вернулся на этот пост.
При Пересе «Реал», в частности, выиграл чемпионат Испании (2000/01, 2002/03, 2011/2012), Лигу чемпионов (2001/02, 2013-14, 2015-16), клубный чемпионат мира (2014, 2016).