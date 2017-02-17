Погба: сыграть против брата — это что-то волшебное

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу над «Сент-Этьеном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Французский футболист сыграл против родного брата Флорентина, который выступает за «Сент-Этьен» на позиции защитника.
«Сыграть против Флорентина — это что-то волшебное. Сказал ему наслаждаться моментом, ведь такое случается не каждый день. Не мог поверить, что мы играем друг против друга.
Благодаря победе со счётом 3:0 нам будет легче во Франции, но всё равно исход противостояния ещё не решён», — цитирует Погба официальный сайт «МЮ».