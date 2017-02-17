Икарди: быть капитаном «Интера» после Санетти – это большая честь

Нападающий «Интера» Мауро Икарди сообщил, что для него носить капитанскую повязку в миланской команде — это повод для гордости. В предыдущие годы капитаном «Интера» являлся аргентинский защитник Кристиано Санетти, который выступал в клубе с 1995 по 2014 год.
«Не знаю, являюсь ли я истинным чемпионом, но, чтобы им стать, нужно приложить много усилий. Быть капитаном «Интера» после Кристиано Санетти – это большая честь и повод для гордости. Люблю эту команду, а являться её капитаном — вдвойне приятно», — приводит слова Икарди Football Italia.
В нынешнем сезоне Икарди принял участие в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах и записал на свой счёт 17 голов.