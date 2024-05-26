Полузащитник «Динамо» Макаров: на что наиграли, то и заслужили

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о поражении в матче заключительного тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (0:1). По его итогам бело-голубые завершили розыгрыш чемпионата на третьем месте.

«Горечь и обида, но это же спорт. Надо уважать друг друга, на что наиграли, то и заслужили. Надо терпеть, работать и верить в лучшее», — приводит слова Макарова «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Если бы «Динамо» победило в матче с «Краснодаром», то титул чемпиона страны достался бы московской команде.